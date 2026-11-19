Prima di diventare un obiettivo di mercato dell’Inter, Provstgaard aveva già sollevato una Champions League, ma davanti a uno schermo. La Gazzetta dello Sport racconta un dettaglio insolito legato al difensore 23enne della Lazio, profilo che il club nerazzurro segue con attenzione in vista dell’estate.
Oliver Provstgaard, noto online come OliverPN, nel 2021 si laureò campione dell’eChampions League in veste di gamer professionista. In quella finale virtuale superò l’italiano Raffaele Cacciapuoti e portò a casa un montepremi da 75mila euro.
Non si trattava di un passatempo, ma di un’attività nata quasi per necessità: dopo un infortunio, il calciatore danese aveva iniziato a competere seriamente ai videogiochi fino a diventare campione.
Oggi quella riga resta impressa nel curriculum del difensore scandinavo. Sullo sfondo, il possibile approdo all’Inter, che lo monitora come rinforzo per il reparto arretrato.