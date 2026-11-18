Dopo due mesi di assenza, Curtis Jones è vicino al rientro in campo. Il centrocampista inglese si è fermato il 19 settembre a causa di un risentimento miofasciale agli adduttori, che lo ha tenuto lontano dal campo privando Chivu di un giocatore dalle caratteristiche uniche all’interno della rosa nerazzurra.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la sosta per le nazionali è arrivata nel momento più utile: Jones ha continuato ad allenarsi ad Appiano Gentile per le due settimane di pausa dal campionato, lavorando per recuperare la condizione fisica che aveva impressionato fin dal suo arrivo. Resta però la questione del ritmo partita, inevitabilmente compromesso dopo una lunga inattività: si tratterà, sottolinea la rosea, solo di una questione di tempo e di minutaggio.

Il tempismo del recupero risulta favorevole anche in chiave rotazioni. Come riporta la Gazzetta, Zielinski tornerà dagli impegni con la Polonia in condizioni di affaticamento, Barella e Sucic hanno disputato entrambe le gare con le rispettive nazionali da titolari, Calhanoglu ha accumulato oltre cento minuti con la Turchia e Stankovic ha fatto rientro dalla Serbia portando con sé un infortunio.

In questo quadro, trovare una collocazione a Jones nel centrocampo dell’Inter sarà il compito di Chivu. Un centrocampo che offre soluzioni e profili diversi, ma in cui aggiungere qualità — osserva la Gazzetta — non rappresenta mai un problema per un allenatore.