Da avversari a Bergamo, ma da alleati nelle stanze della politica calcistica. Secondo quanto riporta Tuttosport, Beppe Marotta e Antonio Percassi si ritroveranno a Bergamo uniti almeno su un fronte: entrambi hanno sostenuto la candidatura di Adriano Galliani alla presidenza della FIGC, dopo aver dato in precedenza il proprio assenso a quella di Giovanni Malagò, poi diventato commissario e oggi in corsa per lo stesso ruolo.

La sintonia istituzionale tra i due dirigenti non si traduce però in un mercato particolarmente vivace tra i rispettivi club. Da quando Marotta è arrivato all’Inter nel dicembre 2018 — lui che dal 2000 al 2002 era stato direttore generale dell’Atalanta con Ruggeri — le operazioni concluse tra le due società si contano sulle dita di una mano.

Al canale Nerazzurri-Dea appartengono Bastoni, acquistato nell’estate 2017, e Gagliardini, arrivato in precedenza. Prima ancora, una serie di giovani come Bettella, Eguelfi e Carraro erano stati ceduti all’Atalanta. Nel 2022 l’acquisto di Gosens ha rappresentato il primo e finora unico colpo firmato Marotta dai bergamaschi.

Il momento più teso tra i due club risale all’estate del 2025, quando l’Inter ha tentato di acquistare Lookman senza trovare la disponibilità dell’Atalanta. A stemperare le tensioni è arrivata, poche settimane dopo, l’operazione Zalewski, descritta dal quotidiano come una sorta di ramoscello d’ulivo sul piano del mercato. L’estate successiva, però, le due società sono tornate a trattare senza successo, questa volta per Palestra, finito poi al Chelsea. Come sottolinea Tuttosport, i buoni uffici tra Marotta e Percassi non si sono finora tradotti in altrettanti buoni affari.