Prima che arrivassero le giovanili dell’Inter e l’incontro con Chivu, c’era un bambino troppo piccolo per i tornei federali che segnava a raffica nei campionati parrocchiali. Come racconta La Repubblica, le origini di Esposito affondano a Castellammare di Stabia, la stessa città natale di Gigio Donnarumma, e il suo percorso verso il calcio professionistico è passato da Brescia, dove all’età di sette anni si trasferì con i fratelli più grandi, dopo che gli osservatori delle Rondinelle lo avevano messo sotto osservazione. La famiglia accolse l’offerta, complice anche un’occupazione lavorativa trovata per il padre Agostino, mentre per i Donnarumma non ci furono le condizioni per convincerli a un trasferimento analogo.

Ancora non in età per essere ammesso ai tornei FIGC, Pio fu aggregato a una squadra appositamente costituita per disputare il campionato parrocchiale Anspi, dove si misurava frequentemente con ragazzi più grandi di due anni. Nonostante il gap anagrafico, si distingueva già per la capacità realizzativa. Tra i suoi compagni di quel periodo figurava anche Ndour.

La crescita continuò al centro sportivo San Filippo e poi alla Voluntas, storica società dilettantistica bresciana che nel corso degli anni ha contribuito alla formazione di diversi calciatori, tra cui Pirlo, Acerbi e i gemelli Filippini. Fu proprio in quella realtà che Pio compì i suoi primi passi nel calcio, prima di sbarcare nel settore giovanile nerazzurro.

Quel legame con la Voluntas non si è interrotto: un anno fa la famiglia Esposito ne ha rilevato la proprietà al cento per cento, con il padre Agostino alla presidenza. Anche Pio è coinvolto nell’iniziativa, pur vivendo un momento cruciale della sua carriera. Un ritorno alle origini, su quegli stessi campi dove da bambino inseguiva il pallone quando i tornei ufficiali erano ancora off limits per motivi anagrafici.