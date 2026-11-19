Nuove notizie di mercato Inter relative alla difesa e nello specifico a John Stones. Occhi su altri parametri zero, dalla Serie A e non solo.
Video 19 Novembre 2026 · 18:00
DIRETTA – Ribaltone in DIFESA? Nuovi PARAMETRI ZERO e mercato – INTER NEWS
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