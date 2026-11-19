Nel corso dell’ultima puntata di Viva el Futbol, Cassano ha espresso un giudizio netto su chi abbia prodotto il calcio più spettacolare in Serie A nel corso degli ultimi tre o quattro decenni. Al suo fianco c’erano Lele Adani e Nicola Ventola.

L’ex attaccante ha citato tre allenatori, riservando a ciascuno una valutazione distinta. Su Gasperini ha detto: «Te lo puoi aspettare che arrivi nelle prime 4 di Serie A, grandissimo lavoro alla Roma, non avevamo troppi dubbi». Per Fabregas, invece, le parole sono state ancora più nette: «Ha fatto il calcio più bello che ho visto in Italia negli ultimi 30/40 anni», costruito con una squadra di semi-sconosciuti.

Il terzo nome è Chivu. Cassano ha riconosciuto la difficoltà del suo incarico: «Aveva un compito molto complicato, arrivava da 13 partite al Parma. Ha cambiato l’idea dell’Inter, un calcio pregevole, all’attacco». Secondo l’ex attaccante, si è trattato del compito «più complicato dei tre».

Sul riconoscimento assegnato a Chivu, Cassano si è detto d’accordo: «Ha meritato ampiamente questa Panchina d’Oro. Una scelta su cui sono d’accordo».