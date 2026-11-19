Tre protagonisti dello storico Triplete interista trovano posto nella squadra dei sogni scelta da Wesley Sneijder. L’ex centrocampista nerazzurro ha stilato il suo undici ideale di tutti i tempi in un video realizzato da Team Liquid per EA SPORTS FC, disponibile da qualche tempo.

Lo schema scelto è il 4-3-3, una formazione composta da undici calciatori considerati leggende del calcio mondiale. Tra questi, tre hanno indossato la maglia dell’Inter nella stagione del Triplete, il trionfo che ha segnato la storia del club nerazzurro.