Sei vittorie su sei in casa, dieci punti in cinque partite in trasferta: il rendimento dell’Inter cambia sensibilmente a seconda del campo. Eppure, secondo i dati di Opta, c’è una statistica che racconta una continuità sorprendente per i nerazzurri lontano da San Siro.
La squadra ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 24 partite di Serie A disputate fuori casa. Si tratta della serie più lunga di questo tipo nella storia della competizione.
Il dato assume rilievo in vista della prossima trasferta a Bergamo, dove l’Inter cercherà di proseguire la corsa verso la vetta della classifica.