Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter non sta valutando soltanto il profilo di Anguissa in vista della prossima estate. Accanto al centrocampista del Napoli, c’è un secondo nome monitorato dai nerazzurri: Chris Richards, difensore del Crystal Palace.

Il 26enne statunitense è seguito per il reparto arretrato, dove può ricoprire sia il ruolo di centrale che quello di braccetto destro. Un profilo che si renderebbe disponibile a parametro zero alla scadenza del contratto, così come quello di Zambo Anguissa, il cui accordo con il Napoli termina il 30 giugno 2027. Il centrocampista camerunese ha compiuto 31 anni il 16 novembre e, stando al quotidiano torinese, le trattative tra il club partenopeo e il suo agente Maxine Nana non hanno ancora prodotto sviluppi: la richiesta per prolungare si aggirerebbe vicino ai 6 milioni di euro.

Secondo Tuttosport, l’Inter starebbe studiando il fascicolo del centrocampista perché presenta doti e qualità che il centrocampo nerazzurro insegue da anni senza averle trovate: un profilo «alla Koné», cercato senza successo nelle ultime due sessioni estive di mercato. L’addio di Anguissa a fine stagione appare scontato, e i nerazzurri sarebbero in osservazione anche per ragioni legate alla situazione interna.

Nel reparto di centrocampo, Mkhitaryan è destinato a lasciare il club, Calhanoglu è in scadenza nel 2027 e Stankovic, dopo una stagione ai margini, potrebbe andare a cercare più spazio altrove. Un quadro che spinge la dirigenza a ragionare già ora su possibili innesti a costo zero per la prossima estate.