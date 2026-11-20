Oltre un mese di assenza pesante: Lautaro Martinez è fermo dallo scorso 10 ottobre per un problema muscolare, ma sta lavorando al massimo per tornare disponibile nel minor tempo possibile, con tutte le cautele del caso.

Secondo i dati Opta, Martinez ha segnato in cinque delle ultime sei partite disputate contro l’Atalanta in Serie A, un dato che testimonia quanto quella avversaria sia una vittima preferita.

Nel computo complessivo, Martinez conta otto reti contro la formazione di Sarri nella competizione. Solo Cagliari e Salernitana hanno subito più gol dall’attaccante argentino nel torneo, a conferma di quanto sia prolifico contro determinate avversarie.