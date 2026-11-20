Quando il contratto di Marcus Thuram scadrà, il 30 giugno 2028, il centravanti francese avrà 31 anni. Una data che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, condiziona l’intero ragionamento sul rinnovo e rende la trattativa tutt’altro che scontata, nonostante la volontà dell’Inter di tenerlo a Milano.

Il nodo centrale è lo stipendio. Thuram percepisce attualmente 6 milioni netti a stagione e, stando alla ricostruzione del quotidiano, ha già interpellato più volte la dirigenza sulla volontà di proseguire insieme. «L’Inter ha ovviamente detto che sì, non c’erano dubbi sulle intenzioni e che ci sarebbe stato modo di parlare a tempo debito di un nuovo accordo», scrive la Gazzetta. «Ma il problema di Marcus, classe ’97, è proprio questo: quando scadrà il contratto attuale avrà già 31 anni. Come potrebbe la società proporgli oggi un’offerta al rialzo?».

A complicare ulteriormente il quadro c’è la linea dettata da Oaktree. La proprietà ha imposto una politica di sostenibilità che prevede contratti con una base fissa contenuta e una parte variabile legata al rendimento. Tradotto: i calciatori guadagnano di più attraverso bonus personali e collettivi. Per restare, secondo la Gazzetta, Thuram dovrebbe ridimensionare le proprie aspettative in modo considerevole.

Dalla società trapela ottimismo, ma anche la determinazione a mantenere i paletti finanziari. Se l’intesa non arrivasse, si aprirebbero scenari alternativi. Nell’Inter e in nazionale si sta mettendo in mostra Esposito, centravanti che reclama spazio in attacco. E Thuram, ingaggiato a parametro zero, genera un certo appeal internazionale: una sua cessione garantirebbe una plusvalenza significativa da valutare.

C’è però un elemento ricorrente da tenere presente: ogni stagione si torna a parlare di possibili offerte per Thuram, che dispone di una clausola rescissoria da 85 milioni, finora mai neppure avvicinata da alcun club. E l’attaccante è sempre rimasto all’Inter. Anche questa volta, conclude la Gazzetta, la storia potrebbe ripetersi, magari con un contratto più lungo e con un peso inferiore da ammortizzare per il club.