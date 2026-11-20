Il dibattito sul rendimento di Sucic si è riacceso dopo alcune recenti dichiarazioni di Boban sul possibile futuro del centrocampista croato. Il Corriere dello Sport approfondisce il caso del giocatore, analizzando le differenze tra quanto esprime con la maglia della Croazia e quanto invece mostra con quella dell’Inter.

Secondo il quotidiano, quando il club nerazzurro si è mosso per assicurarsi Petar Sucic — bloccandolo addirittura quando era ancora alle prese con un infortunio — era convinto che potesse prolungare la tradizione favorevole dei giocatori croati in nerazzurro. Le attese non si sono ridimensionate nel tempo: «Al secondo anno di Inter, tecnico e compagni hanno avuto modo di verificare da vicino le qualità del croato, rivelatosi prezioso in diverse circostanze, ma mai totalmente affidabile da far pensare di poter ribaltare le gerarchie. Sucic a oggi è un’ottima alternativa in mediana, ma non un elemento imprescindibile».

Una parte della spiegazione, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere di natura tattica. Con la nazionale croata, Sucic agisce di solito sulla trequarti avversaria, con maggiore libertà rispetto ai compiti difensivi richiesti invece in nerazzurro, dove la fase di non possesso è una componente che non può essere delegata ai compagni di centrocampo. «Proprio nell’atteggiamento mostrato alcune volte inseguendo gli avversari o nelle letture sbagliate il numero 8 dell’Inter deve dare risposte importanti a Chivu».

Il tema, dunque, non è solo di qualità individuali, ma anche di adattamento a un contesto tattico più esigente. Le risposte che il tecnico nerazzurro si aspetta riguardano precisamente quegli aspetti: la capacità di interpretare la fase di non possesso e di ridurre gli errori di lettura.