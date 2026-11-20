Secondo Il Giorno, la questione legata al portiere è uno dei dossier aperti in casa Inter in vista della stagione 2027/28. Martinez dispone ancora di tempo sufficiente per confermarsi come titolare tra i pali, ma il club sta già monitorando possibili alternative.

Il quotidiano indica Carnesecchi come profilo da seguire, con una condizione chiara: il suo nome entrerebbe concretamente in gioco solo se l’attuale portiere nerazzurro non dovesse offrire garanzie sufficienti da giustificarne la conferma. «L’Inter sta valutando la situazione nel reparto dei difensori e dei portieri», scrive Il Giorno. «Per quel che riguarda quest’ultimo profilo un nome da tenere d’occhio è quello di Carnesecchi, qualora Josep Martinez dovesse avere incertezze tali da non giustificarne la conferma come titolare».

Sul percorso verso un’eventuale trattativa si profilano però ostacoli concreti. L’Atalanta, attuale club del portiere, è descritta come una società economicamente solida, che ha appena annunciato l’undicesimo utile consecutivo e non sente pressioni di natura finanziaria. Un altro nodo riguarda la procura: l’agente di Carnesecchi è Lucci, lo stesso che rappresenta Palestra, con cui c’è stato persino un botta e risposta a mezzo stampa.

La situazione resta dunque in una fase di osservazione, con l’Inter che monitora il mercato dei portieri in attesa di capire come evolverà la posizione di Martinez.