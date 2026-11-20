Stando a quanto evidenzia TMW, l’Inter non ha mai perso di vista Risser. Il portiere francese classe 2004 figurava già nei radar nerazzurri diversi mesi fa, in un momento in cui il destino di Yann Sommer era ancora incerto e nulla lasciava presupporre che il successore designato sarebbe stato Josep Martinez. L’attenzione si è poi mantenuta costante, e il nome del giovane estremo difensore è tornato con forza al centro delle cronache di mercato.

Nel panorama italiano si è inserita nel frattempo anche la Juventus: i bianconeri possono contare su Guglielmo Vicario come affidabile titolare, ma cercano comunque un investimento in ottica futura. Parallelamente, il Milan aveva effettuato sondaggi nei mesi in cui Mike Maignan appariva restio a prolungare il proprio accordo.

La concorrenza più folta proviene tuttavia dalle big straniere. Il Manchester City ha collocato il giovane francese da tempo al vertice della propria lista di candidati tra i pali. Il Manchester United ne sta esaminando le caratteristiche e si esprimerà nelle prossime settimane, mentre il Liverpool valuta un possibile investimento sul suo cartellino. Sullo sfondo rimane vigile anche il Bayern Monaco, impegnato nella ricerca di un portiere a cui consegnare la difesa della propria porta per almeno un decennio.

A complicare ulteriormente i piani delle italiane è il prezzo fissato dal Lens: una richiesta di circa 40 milioni di euro, che comprende pure una percentuale del 25% da girare allo Strasburgo in caso di futura cessione. Risser, che nelle ultime uscite ha subito 9 gol contro il Como, resta comunque uno dei profili più monitorati sul mercato europeo dei portieri.