Mancano due giorni alla trasferta di Bergamo e l’Inter si presenta ad Appiano Gentile con quasi tutti gli effettivi a disposizione. Secondo La Gazzetta dello Sport, gli unici indisponibili restano gli infortunati Bonny e Stankovic, mentre il gruppo nerazzurro è altrimenti al completo.

Zielinski e Carlos Augusto, ultimi rientri dalle nazionali, si alleneranno regolarmente nella giornata odierna e saranno convocati per la gara di domenica sera contro l’Atalanta. La rosa a disposizione di Chivu appare dunque ampia su più reparti.

È in difesa che si delinea la mossa più interessante. Con Akanji alle prese con un problema fisico, la Gazzetta ipotizza che la sorpresa possa essere il ritorno di Bisseck nel mezzo, abbinato al rilancio di Pavard. Una soluzione alternativa che il tecnico potrebbe scegliere per affrontare la trasferta bergamasca.