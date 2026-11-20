Inter, ultimissime news: da dove ripartirà l’Inter di Chivu dopo la sosta, con un dato in particolare da monitorare su Marcus Thuram.
Video 20 Novembre 2026 · 13:00
VIDEO – Ho scoperto il DATO che può CAMBIARE l’Inter dopo la Sosta
Alcuni dati che mostrano l’inizio di un cambiamento che l’Inter dovrà mostrare anche dopo la sosta.
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