Lionello Manfredonia, ex centrocampista che ha indossato sia la maglia della Roma sia quella della Lazio, è stato interpellato dalla Gazzetta dello Sport sull’attualità del campionato, con i biancocelesti in cima alla classifica e i giallorossi al terzo posto a breve distanza.

Il giudizio di Manfredonia sulla stagione delle due romane parte dalla sorpresa più grande: «A sorprendermi di più è stata la Lazio. Nessuno si aspettava di vederla così in alto. In estate non ero tra i più pessimisti, ma sinceramente non immaginavo una crescita così rapida». Sul percorso dei giallorossi, invece, le aspettative erano diverse: «La Roma è al secondo anno del progetto Gasperini. Dopo il terzo posto della scorsa stagione era lecito aspettarsi un ulteriore passo avanti ed è quello che sta succedendo. Non era scontato, quindi va dato grande merito a Gasperini».

La valutazione più netta riguarda però la corsa al titolo. Secondo l’ex centrocampista, la Roma è l’avversaria più credibile per l’Inter: «Io credo che la Roma sia l’unica squadra che possa davvero contendere lo scudetto all’Inter. Anzi, la considero sullo stesso livello dei nerazzurri. Penso che il titolo si deciderà tra queste due squadre».

Sulla Lazio, Manfredonia esclude una permanenza nella lotta fino in fondo: «Non credo abbia la forza per restare in lotta fino alla fine. Può però qualificarsi per la Champions League, che sarebbe comunque un risultato straordinario».