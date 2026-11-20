Ad Appiano Gentile la preparazione in vista della trasferta di Bergamo prosegue con segnali contrastanti sul fronte infortuni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Stankovic è rientrato in gruppo per il primo allenamento collettivo dall’infortunio rimediato con la nazionale: un passo avanti significativo per il centrocampista serbo, che nelle ultime ore ha mostrato un netto miglioramento.

Più incerta, invece, la situazione di Zielinski: il centrocampista ha lavorato anche oggi in modo differenziato per via di un fastidio al piede. Gli staff tecnico e medico valuteranno domani le sue condizioni, per stabilire se sarà disponibile per la sfida contro l’Atalanta.