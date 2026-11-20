Secondo quanto riferisce Marco Guidi de La Gazzetta dello Sport, intervenuto nel podcast La Tripletta, a gennaio potrebbe esserci una partenza dal centrocampo dell’Inter. Il nome indicato è quello di Stankovic, ritenuto un candidato all’addio invernale.

Il motivo sarebbe legato al poco spazio ricevuto finora: «A centrocampo ti dico che Stankovic dovrebbe uscire: perché non è soddisfatto dell’impiego», ha dichiarato il giornalista. Sul fronte arrivi, invece, le attese sono ridotte: «In entrata non mi aspetto molto».

Una posizione in linea con le abitudini del club, che nelle sessioni di gennaio tende storicamente a muoversi con cautela. Il mercato invernale nerazzurro, almeno stando a queste indicazioni, si preannuncia quindi contenuto sia in entrata che in uscita, con la sola eccezione rappresentata dalla possibile partenza del centrocampista.