Chivu fa la conta dei recuperati in vista di Atalanta-Inter. Si apre il tema rinnovi di contratto, partendo da Marcus Thuram e non solo.
Inter News 20 Novembre 2026 · 18:00
DIRETTA – L’infermeria si SVUOTA, le ultime sui RINNOVI, nodo THURAM? – INTER NEWS
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