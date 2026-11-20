L’Inter non ha ancora chiuso il capitolo portiere per il futuro. Se Martinez non dovesse essere riconfermato da titolare, il club nerazzurro starebbe ragionando su più strade, compreso un investimento di una certa entità. A riferirlo è Tuttosport, che delinea le opzioni sul tavolo.

Secondo il quotidiano, il club starebbe facendo «valutazioni a 360 gradi»: da un lato l’idea di puntare su un portiere nel pieno della maturità — con i nomi di Svilar e Carnesecchi indicati come possibili riferimenti — dall’altro la soluzione di un profilo esperto, simile a quanto avvenuto nell’estate 2023 con l’acquisto di Yann Sommer.

In questa seconda ipotesi entra in scena Alisson. Il portiere brasiliano ha 34 anni, compiuti lo scorso ottobre, praticamente la stessa età di Sommer al momento del suo arrivo dal Bayern. Sempre secondo Tuttosport, lo svizzero nelle prime due delle tre stagioni in nerazzurro ha offerto un rendimento più che soddisfacente, il che renderebbe credibile il modello da replicare.

Il nodo principale, però, riguarda l’ingaggio. Ad Anfield il brasiliano percepisce 7 milioni netti, che salgono fino a 10 con i bonus, una cifra difficilmente replicabile in un campionato diverso dalla Premier League. Tuttosport si chiede se il giocatore potrebbe accettare una proposta intorno ai 5 milioni più bonus, ipotizzando che lo stesso Alisson sia consapevole delle condizioni diverse che troverebbe altrove a questa età.