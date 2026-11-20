Il Borussia Dortmund ha reso nota tramite comunicato ufficiale la situazione di Inacio, talento offensivo del 2008 che figura tra gli obiettivi di Inter e Juventus. Il diciottenne ha riportato un danno al menisco nel corso dell’incontro tra l’Under 21 italiana e il Belgio e si è sottoposto a un intervento chirurgico.

Il comunicato del club tedesco recita: «Samuele Inacio ha subito una lesione al menisco durante la partita della nazionale Under 21 italiana contro il Belgio all’inizio di questa settimana, che ha richiesto un intervento chirurgico. L’attaccante diciottenne non sarà a disposizione del Borussia Dortmund per diversi mesi».

A prendere la parola è stato anche Ole Book, responsabile dell’area sportiva del BVB: «Questo infortunio è estremamente spiacevole. Soprattutto per Samu, ma anche per il Borussia Dortmund. Samu riceverà tutto il nostro supporto nei prossimi mesi per tornare in piena forma».

La conseguenza più immediata riguarda la Champions League: Inacio salterà il match tra Borussia Dortmund e Inter, in programma il 9 dicembre e valido per la sesta giornata della League Phase.