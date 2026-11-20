Mercoledì 25 novembre San Siro ospita la sfida tra Inter e Stoccarda, gara valida per la League Phase di Champions League. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il successo in Olanda contro il Feyenoord ha migliorato la situazione nerazzurra, ma per inseguire un posto tra le prime otto — o almeno un pass per gli spareggi — serve battere i tedeschi.

Il piano tracciato dal quotidiano è chiaro: tre punti contro lo Stoccarda mercoledì, poi altri tre a Bratislava contro lo Slovan il 27 gennaio, così da raggiungere quota 12 punti utili per i playoff, indipendentemente da come andrà contro il Borussia Dortmund e il Liverpool. Due avversari considerati proibitivi che attendono Chivu nelle ultime giornate.

Lo Stoccarda occupa l’ottavo posto in Bundesliga, ma in Champions siede al 14° posto con 7 punti, un gradino sopra l’Inter. La Gazzetta lo descrive come una «squadra molesta in senso buono»: pressa con continuità e fa girare il pallone con scaltrezza. Il fulcro del gioco è Stiller, centrocampista cresciuto nel Bayern, che funge da piede perno e dirige le manovre. Sia l’Inter sia il Milan avrebbero chiesto informazioni sul suo conto.

Proprio Stiller rappresenta l’incognita principale in vista della partita. L’infortunio muscolare rimediato a fine ottobre non è ancora del tutto smaltito. «Servirà un recupero al fotofinish», ha dichiarato l’allenatore Hoeness. In attacco, invece, è atteso Undav, definito «un predatore» dalla rosea: il curdo-tedesco si è messo in mostra con tre reti nella Germania al Mondiale. La presenza o meno di Stiller potrebbe risultare determinante sull’esito del match.