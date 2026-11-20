Fino alle festività natalizie, nessuna squadra in Italia avrà un calendario più impegnativo dell’Inter. A evidenziarlo è il Corriere della Sera, che ha analizzato il programma delle principali contendenti nel prossimo mese di competizioni.

Secondo il quotidiano, i nerazzurri giocheranno nove partite, una in più rispetto a Como, Juventus e Napoli, ferme a otto, e due in più di Milan e Roma. La Lazio se la cava con sole sei gare. Come sottolinea il Corriere, «tre partite in più o in meno in appena un mese fanno un bel po’ di differenza nella gestione del gruppo e degli allenamenti».

Sul fronte del calendario, le altre squadre di vertice partono con condizioni favorevoli: il Como avrà quattro gare casalinghe nelle prime uscite, compresa la Champions; la Juventus ospiterà cinque delle prime sei partite allo Stadium, contando anche Europa League e Coppa Italia; il Napoli giocherà cinque delle prime sette al Maradona. L’Inter, invece, apre in salita con la trasferta di Bergamo.

Un elemento che potrebbe attenuare il peso degli impegni nerazzurri è l’assenza di scontri diretti nel periodo considerato. Tra le sette squadre in questione ci sono cinque scontri diretti nel prossimo mese — da Como-Juventus a Roma-Juventus, passando per il derby, Napoli-Milan e Milan-Como — ma l’Inter non è coinvolta in nessuno di essi.

I mezzi per affrontare questo snodo esistono, ma il carico di impegni resta una variabile da non sottovalutare. Come conclude il Corriere, «lo scudetto si decide a primavera, ma a Natale il quadro sarà più chiaro».