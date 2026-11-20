Venerdì la sede dell’Inter ha ricevuto una visita fuori dall’ordinario. Crippa, maratoneta e grande tifoso nerazzurro, ha visitato l’Inter HQ nel cuore di Milano, dove è stato accolto dal Presidente e CEO Marotta. Quest’ultimo ha omaggiato l’atleta con una maglia del club personalizzata, come riferisce Inter.it.

Detentore dei primati italiani nelle distanze dei 3.000, dei 5.000 metri — sia in versione outdoor che indoor — e dei 10.000 metri su pista, Yeman Crippa vanta anche i record nazionali sui 5 e 10 km su strada e nella mezza maratona. Nato come mezzofondista, negli ultimi anni ha compiuto la transizione verso la maratona.

In carriera ha raccolto tre medaglie d’oro agli Europei di atletica: la prima nei 10.000 metri nel 2022, le altre due conquistate nella capitale italiana nel 2024, dove si è imposto sia nella mezza maratona in gara individuale sia in quella a squadre. Nel 2026 ha vinto la maratona di Parigi e si è classificato secondo alla maratona di New York del 1° novembre scorso.