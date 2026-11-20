Gli osservatori del Barcellona avevano già monitorato Bastoni in diverse occasioni nei mesi scorsi, inviando propri scout a seguire le prestazioni del difensore dell’Inter. Tra le presenze più significative, secondo quanto riferisce Sportitalia, quella nella serata di San Siro durante la partita con la Juventus, diventata celebre per il caso legato all’espulsione di Kalulu.
Nonostante l’episodio che dominò la cronaca di quella serata, gli osservatori blaugrana avrebbero giudicato il giocatore adatto al profilo cercato dal club catalano. A bloccare l’operazione fu Flick, che non ritenne Bastoni sufficientemente affidabile sul piano difensivo per un sistema a quattro con una linea molto alta come quella del Barcellona.
Al momento non risultano sviluppi concreti in vista di gennaio, quando potrebbe invece tornare d’attualità il nome di Schlotterbeck. Sul fronte contrattuale, il difensore nerazzurro starebbe lavorando con il proprio agente Tinti a un rinnovo con l’Inter: il nodo principale riguarda l’ingaggio, cresciuto nel tempo rispetto ai termini dell’ultimo accordo firmato.
Sempre sul versante difensivo, l’Inter starebbe seguendo Ovando del Rosario Central, classe 2007, giocatore ritenuto interessante per qualità tecniche pur non avendo una statura particolarmente elevata.