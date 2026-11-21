La Curva della Lazio ha annunciato ufficialmente che sarà presente a San Siro il 22 dicembre per la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, con fischio d’inizio alle 21. La comunicazione è arrivata tramite un post su Instagram, in cui i tifosi biancocelesti hanno spiegato le ragioni della mobilitazione.

La scelta è particolarmente significativa: la stessa tifoseria che spesso diserta le partite all’Olimpico in polemica con il presidente Lotito ha deciso di rispondere presente per l’occasione. Il richiamo è la squadra di Gattuso, attualmente prima in classifica in Serie A.

«In occasione della finale di Supercoppa italiana Inter-Lazio che si terrà il 22 dicembre a Milano, il cuore della tifoseria bianco celeste occuperà il primo anello blu. Vogliamo vivere e far rivivere a tutti un esodo di massa stile anni ’90, attaccati al campo e vicini a questa squadra che se lo merita», si legge nel comunicato.

I tifosi hanno anche affrontato il tema del costo dei biglietti: «Siamo coscienti che il costo del biglietto non è il più popolare, ma in un’annata in cui non ci sono trasferte europee e ci siamo tutti sacrificati non facendo l’abbonamento, crediamo che la differenza del costo del biglietto sia più che accettabile per provare ad essere più vicini e calorosi possibile, in un San Siro dimora dell’avversario più difficile da affrontare. Avanti Lazio. Avanti laziali».