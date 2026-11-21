Ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Dzemaili ha parlato del momento del Napoli e, nel corso della conversazione, è stato affrontato anche il tema Inter. L’ex centrocampista svizzero ha citato Ndoye, attualmente al Nottingham Forest, come profilo ideale per il mercato di gennaio.

I nerazzurri lo avevano trattato nell’estate del 2024, quando il giocatore era ancora al Bologna, prima del trasferimento in Premier League. Inzaghi aveva in mente di impiegarlo come quinto di destra.

Alla domanda su quale acquisto potrebbe fare al caso del Napoli a gennaio, Dzemaili ha risposto: «Sì, uno dei giocatori che a me piacciono di più: Ndoye. Anche l’Inter era vicina. È un giocatore che ti fa spaccare le partite. Sono quei giocatori che oggi determinano. Però il valore di mercato è altissimo. Una volta che sei in Premier League, anche se valevi 10 milioni, ne vali subito 40, perché in Premier le valutazioni purtroppo sono così. Anche se dovrebbero essere diverse, ma il calcio è così».

Un profilo apprezzato, dunque, ma reso difficile da raggiungere proprio dalla vetrina del campionato inglese, che ne ha gonfiato il prezzo in modo considerevole.