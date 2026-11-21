Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’Inter sta ragionando su alcune operazioni in uscita in vista della finestra di mercato invernale. L’obiettivo è ottenere risorse da destinare a eventuali rinforzi, e tra i profili che potrebbero lasciare Milano figura Luis Henrique, esterno brasiliano arrivato nell’ultima sessione estiva.

Il percorso del giocatore in nerazzurro non ha ancora raggiunto le aspettative, e il suo nome rientra nelle riflessioni della dirigenza sulle possibili uscite. Al momento non risultano trattative concrete per una sua partenza, ma la situazione viene monitorata con attenzione.

La proprietà Oaktree continua a porre la sostenibilità economica al centro delle proprie scelte di mercato. Per questo, l’arrivo di nuovi rinforzi potrebbe passare dalla cessione di elementi che faticano a ritagliarsi un ruolo definito nel sistema di gioco di Chivu. Carlos Augusto e Federico Dimarco restano fuori da qualsiasi discorso di mercato in uscita.

Per Luis Henrique, invece, si valuteranno proposte economicamente interessanti nel corso della finestra invernale. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno: una cessione consentirebbe al club di liberare risorse da redistribuire su altri reparti.