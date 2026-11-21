Domani comincia un periodo denso per l’Inter: secondo Tuttosport, nessuna squadra italiana dovrà disputare tante partite quante i nerazzurri nel prossimo mese. In calendario ci sono 9 gare in quattro competizioni diverse, con l’ultima tappa fissata il 22 dicembre: la Supercoppa italiana che si disputerà a San Siro tra i nerazzurri e la Lazio.

Il programma comprende impegni in Serie A, due sfide di Champions League (lo Stoccarda in casa il 25 novembre e il Borussia Dortmund in trasferta il 9 dicembre), gli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa (1 dicembre a Milano) e la citata Supercoppa. Il ritmo è di una partita ogni tre giorni e mezzo circa.

Sul fronte della rosa, Chivu può contare su un organico quasi al completo. Ieri è rientrato in gruppo Stankovic, che lascia Bonny come unico indisponibile. Recuperati anche i tre inglesi — Stones, Jones e Spence, già impiegato nelle ultime partite — e soprattutto Lautaro Martinez. Il capitano dovrebbe partire dalla panchina domani a Bergamo, con l’obiettivo di impiegarlo in Champions League.

Restano in dubbio dall’inizio Akanji e Zielinski, rientrati dagli impegni in nazionale con qualche fastidio fisico. In mediana, Barella — reduce da un utilizzo intenso con la nazionale azzurra — è in ballottaggio con Sucic e Mkhitaryan. La rifinitura odierna dovrebbe fornire indicazioni più precise, anche se le scelte definitive potrebbero slittare a domani.