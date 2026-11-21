Alla vigilia della sfida di Bergamo, l’Inter deve fare i conti con un calendario fitto: dopo la trasferta contro l’Atalanta, mercoledì arriverà a San Siro lo Stoccarda in Champions League. Secondo il Corriere della Sera, la gestione delle rotazioni sarà centrale nelle scelte di Chivu.
Il quotidiano sottolinea come il tecnico nerazzurro sia diventato un punto di riferimento nella gestione della rosa: «Chivu è un maestro dell’alternanza, anche perché la sua panchina di lusso gli permette di sopperire alle assenze: 15 partite, 15 formazioni diverse», si legge sul Corriere della Sera.
Sul fronte attaccanti, Lautaro torna disponibile dopo quaranta giorni di stop, ma il club non intende forzarne il reintegro, anche in considerazione di un calendario che vedrà i nerazzurri giocare più partite di qualsiasi altro club. A Bergamo spazio dunque a Thuram e Pio Esposito, indicati dal quotidiano come «due garanzie».