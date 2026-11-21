Secondo quanto scrive il quotidiano Il Giorno, l’Inter vuole chiudere il rinnovo contrattuale di Çalhanoğlu entro la fine del 2026. Il contratto dell’attuale centrocampista scade a giugno 2027 e il club punta a estenderlo di altre due stagioni, consapevole del ruolo che il turco riveste nell’economia della squadra.

Il calciatore ha dato priorità alla permanenza a Milano e le parti trattano con calma. L’obiettivo di chiudere prima di gennaio non è casuale: secondo il giornale, ritardare troppo esporrebbe il club al rischio di inserimenti da parte di altri club, «per quanto Çalhanoğlu abbia dato priorità ai nerazzurri». Il giocatore «si sente tecnicamente importante, al punto da poter accettare un nuovo accordo con una base fissa inferiore rispetto ai 6,5 milioni che percepisce oggi», si legge sul quotidiano.

L’offerta dell’Inter è dunque al di sotto dei 6,5 milioni attuali, ma il contratto includerà bonus legati ai risultati individuali e collettivi, in linea con la politica di Oaktree. Una scelta che, sottolinea Il Giorno, riflette anche la fiducia della dirigenza verso il giocatore nonostante i recenti problemi fisici, che hanno spinto Chivu a dosarne il minutaggio affidandosi a Zielinski, Barella e, più raramente, a Stankovic.

In vista della partita contro l’Atalanta, Çalhanoğlu appare favorito come titolare in cabina di regia: Zielinski è in dubbio per un problema al piede, mentre Stankovic rientra da un infortunio muscolare. In difesa restano incognite su Akanji, alle prese con un affaticamento accusato con la Svizzera, e su Carlos Augusto, rientrato da Singapore solo giovedì. Pavard e Bisseck, rimasti ad Appiano nelle ultime due settimane, sono pronti. Davanti, Lautaro partirà dalla panchina per lasciare spazio a Thuram e Pio Esposito.