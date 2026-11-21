La stagione 2025/26 dell’Inter rivive in un film evento disponibile sulle piattaforme ufficiali del club. La produzione, annunciata dalla stessa società nerazzurra, porta il titolo Solo Noi. Una stagione da Double ed è realizzata da Inter Media House.

Il documentario racconta il percorso della squadra allenata da Chivu verso la conquista dello scudetto e della Coppa Italia, con immagini inedite e retroscena vissuti dall’interno insieme ai protagonisti della stagione.

Il film è già disponibile sul canale YouTube ufficiale del club. A partire da sabato 21 novembre la visione è estesa anche alla piattaforma inter.it e al canale FAST Inter 24/7.