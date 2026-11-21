Nove vittorie nelle prime undici giornate di Serie A: l’Inter arriva alla sfida di domani contro l’Atalanta con un solo risultato davvero desiderabile in testa. Secondo i dati di Opta, i nerazzurri hanno finora collezionato un pareggio e una sconfitta oltre alle nove affermazioni, con la possibilità di toccare quota dieci successi nelle prime dodici gare del campionato.
Si tratterebbe di un traguardo raggiunto solo quattro volte nella storia del club in Serie A. Raggiungere la doppia cifra di vittorie in apertura di stagione significherebbe entrare in una ristretta cerchia di precedenti illustri per il club meneghino.
Sullo sfondo c’è la corsa alla vetta: l’obiettivo nerazzurro è restare attaccati alla capolista per poi tentare l’allungo decisivo nella fase più calda del campionato. La partita di domani contro i bergamaschi rappresenta dunque un banco di prova doppio, sportivo e statistico insieme.