Ai microfoni di Sky Sport, al termine della vittoria contro il Lecce, Gustav Isaksen ha risposto alle domande sulle avversarie della Lazio in questa fase della stagione, citando Inter, Como e Roma come le squadre più attenzionate.

L’esterno biancoceleste ha però subito ridimensionato l’importanza del confronto: «Non abbiamo giocato contro Inter, Como e Roma: non pensiamo a questa cosa adesso, dobbiamo guardare il Torino e sappiamo che arriveranno partite difficili. Non pensiamo tanto alle altre».

Chiamato comunque a esprimere un giudizio, Isaksen ha concluso con una valutazione netta: «Non so qual è la più pericolosa, sono tutte e tre bellissime squadre: forse è l’Inter la squadra più completa».