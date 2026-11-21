Con il Belgio è tra i protagonisti del momento, ma contro l’Inter il tabù resta intatto. De Ketelaere arriva alla sfida di domani sera con un doppio profilo: in nazionale, nel 2026, ha collezionato 6 reti e 5 assist in 15 presenze; con l’Atalanta, invece, il conteggio si ferma a 2 gol e 8 assist. Come riporta La Gazzetta dello Sport, quando indossa la maglia rossa il belga sembra trasformarsi in un altro giocatore.

A confermare la stagione brillante in nazionale ci sono i numeri della Nations League: 4 assist in 6 partite lo collocano al terzo posto tra i migliori assistman della competizione, alle spalle di Bellingham e Odgaard. Ha trascinato il Belgio ai quarti del Mondiale americano — risultando l’unico capace di segnare alla Spagna in tutto il torneo — e ai quarti di finale di Nations League. Il gol alla Turchia e i 2 assist contro l’Italia certificano il ritrovato stato di forma.

Sul fronte club, il rendimento è stato più opaco, in linea con quello di tutta la squadra in questo avvio di esperienza sarriana. Dopo una prima fase in cui agiva sulla destra nel 4-3-3, il calciatore è stato spostato — su sua richiesta — al centro del campo in un 4-2-3-1 costruito anche attorno alle sue caratteristiche. Con la perdita di centralità di Scamacca, CDK potrebbe avanzare ulteriormente in determinate fasi della partita e ricoprire la stessa posizione in cui brilla con il Belgio, come già avvenuto nel finale della vittoria a Monza.

L’ostacolo, però, ha un nome preciso. In carriera, De Ketelaere non è mai riuscito a segnare nei nove precedenti contro i nerazzurri. E il tabù riguarda anche la squadra: l’Atalanta non batte l’Inter dal 2018, con un bilancio di 6 pareggi e 11 sconfitte nelle ultime 17 sfide tra tutte le competizioni. Domani sera, per il belga e per la Dea, si presenta l’occasione per provare a interrompere entrambe le serie.