ANNUNCIO ufficiale sul ritiro: “Dopo l’Inter smetto”

Uno degli obiettivi degli uomini mercato dell’Inter per questa sessione estiva è quello di ringiovanire la rosa nerazzurra visto che sono presenti diversi calciatori esperti e in avanti con gli anni. Uno di questi è Henrikh Mkhitaryan che giunto ai 36 anni di età ha affermato in un’intervista a La Repubblica di essere pronto al ritiro una volta che dovrà salutare l’Inter. Queste le sue parole:

“Non so quanto mi resta da giocare. Non escludo nulla, ma so di avere ancora voglia di andare in campo. Ho un anno di contratto con l’Inter, se non mi cacciano resto. Non voglio ritirarmi col rimpianto di averlo fatto troppo presto. Dopo l’Inter smetto. Non voglio abbassare il livello, non tornerò a giocare in Armenia. E mete come l’Arabia non mi interessano. Con tutto il rispetto, amo il calcio per il gioco, non per i soldi. Quando mi sveglio ho voglia di allenarmi e dimostrare quel che valgo”.