Donyell Malen ha firmato quattro gol nel 5-1 della Roma contro il Parma, rilanciando il dibattito su chi sia attualmente il miglior attaccante della Serie A. A rispondere alla domanda, posta da DAZN, è stato l’allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini.

«Nel campionato italiano, vabbè, parlano i numeri. Però c’è una bella serie di attaccanti, anche nel nostro campionato, e anche alcuni giovani. Insomma, basta vedere i numeri. È chiaro che, se penso a Lautaro Martinez, ad esempio, mi viene in mente lui. Però Malen in questo momento è straordinario per le sue caratteristiche e soprattutto per come si combina con la nostra squadra».

Il tecnico ha poi sottolineato come il contesto tattico incida sulla resa del proprio attaccante: «La nostra squadra valorizza sicuramente un attaccante con queste caratteristiche, forse più di quanto potrebbe fare con un altro attaccante molto forte, ma con caratteristiche diverse».