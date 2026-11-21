Cinque gol nelle ultime quattro partite tra club e nazionale, una condizione che invita alla conferma: Pio Esposito è pronto a guidare un tridente inedito sulla fascia destra dell’Inter nella sfida di domani sera contro l’Atalanta. Con lui, secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport, agiranno Pavard e Spence: per la prima volta in stagione, Chivu punterebbe su questi tre interpreti insieme dal primo minuto.

I precedenti comuni sono praticamente assenti. L’unico spezzone in cui i tre si sono trovati in campo nello stesso momento risale ai minuti finali della sfida di Champions League sul campo del Feyenoord a Rotterdam, con il risultato già in cassaforte. Un campione troppo esiguo per trarre conclusioni tattiche definitive, ma sufficiente, scrive la Rosea, per intuire le intenzioni dell’allenatore nerazzurro.

Nello schema ipotizzato, Pavard agirebbe da terzo difensore davanti a Martinez, con la possibilità di alzarsi e sfruttare la copertura garantita da Spence sulla corsia. L’ex Tottenham ha nel frattempo scavalcato Diouf nelle gerarchie, offrendo meno fantasia offensiva ma maggiore solidità difensiva. Non è escluso che in certe fasi i due possano anche alternarsi sulla fascia.

Sul piano offensivo, la Gazzetta sottolinea la coppia già rodata tra Spence ed Esposito: l’inglese ha servito l’assist, poi deviato, per il gol del 94 nerazzurro in Champions a Rotterdam, e ha fornito un passaggio decisivo anche nella successiva partita di campionato contro il Como. Un’intesa in crescendo che, conclude il quotidiano sportivo, l’Inter non può permettersi di interrompere.