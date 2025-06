Futuro Frattesi: spunta un nuovo club, l’Inter chiede 40 mln

Uno dei giocatori più chiacchierati in casa Inter per quanto riguarda il calciomercato è da mesi Davide Frattesi che a gennaio sembrava ad un passo dalla cessione con il suo procuratore che lo aveva offerto alla Roma per cercare un trasferimento che potesse garantirgli più spazio in campo ma alla fine è rimasto.

Dopo l’addio di Simone Inzaghi all’Inter, è cambiato nuovamente il futuro di Frattesi che vuole provare a convincere Chivu di essere il centrocampista di inserimento giusto per il suo stile di gioco. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, però rimane ancora in bilico il destino del numero 16 nerazzurro che può ancora partire.

L’Inter chiede circa 40 milioni di euro per cedere il cartellino dell’ex Sassuolo: si tratta della stessa cifra che nello scorso mercato invernale ha frenato la Roma. Spunta però anche l’interessamento dell’Atletico Madrid come nuovo club sulle tracce di Frattesi in quanto, secondo il quotidiano, può piacere al tecnico Simeone.