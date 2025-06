Romano: “Nuova destinazione per Taremi, i dettagli”

Uno dei calciatori che può lasciare l’Inter nel corso di questa sessione estiva di mercato è senza dubbio Mehdi Taremi. Il centravanti iraniano ha deluso in questo suo primo anno in Serie A e anche per via della nuova politica di Oaktree che prevede un abbassamento dell’età media e del monte ingaggi, l’ex Porto è uno dei papali all’addio.

Nelle scorse ore era emersa la pista turca per Taremi che però potrebbe lasciare l’Inter anche senza scendere di livello in termini di nuovo campionato. Su di lui infatti c’è anche il Nottingham Forest, squadra della Premier League inglese che darebbe modo all’iraniano di giocare ancora ai massimi livelli in Europa.

L’aggiornamento arriva dal canale YouTube in italiano di Fabrizio Romano per voce dell’esperto di mercato Matteo Moretto che spiega: “Il Nottingham ha fatto un sondaggio per Mehdi Taremi, è una pista che può restare in piede ma c’è da capire ancora quali sviluppi ci saranno nei prossimi giorni”.