Offerta dalla BIG per Carlos Augusto: la risposta dell’Inter

Uno dei calciatori che è maggiormente cresciuto nell’ultima stagione con l’Inter è certamente Carlos Augusto che è stato impiegato da Simone Inzaghi sia come braccetto sinistro che come esterno a tutta fascia in base alla necessità: il brasiliano non ha infatti problemi a sostituire sia Bastoni che Dimarco senza alcuna differenza.

Questa crescita che l’ex Monza ha avuto in nerazzurro nell’ultimo anno non è affatto passata inosservata e anche alcuni grandi club stranieri se ne sono accorti. Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari di Sportitalia c’è anche l’Atletico Madrid sulle tracce di Carlos Augusto e ha mostrato il suo interesse per il giocatore.

Tuttavia, dopo il cambio in panchina e l’avvento di Cristian Chivu al posto di Inzaghi, il futuro di Carlos Augusto sembra essere ancora all’Inter. La società ha infatti blindato il difensore brasiliano e non ha aperto la porta alle avances del club spagnolo che si è interessato nei giorni scorsi al profilo del classe 1999.