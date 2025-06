Coppa Italia, UFFICIALE il tabellone: ecco chi sfida l’Inter

L’Inter sta partecipando al Mondiale per Club negli Stati Uniti, manifestazione che concluderà la lunghissima stagione dei nerazzurri che hanno partecipato a tantissimi tornei con oltre 60 partite disputate. Anche la prossima annata calcistica si prospetta però ricca di impegni per la squadra di Chivu.

Oltre alla Serie A, l‘Inter dovrà infatti giocare anche nella lunga Champions League e pure alla Supercoppa Italiana e alla Coppa Italia. Per quest’ultima competizione è stato appena pubblicato il tabellone della nuova edizione che prenderà il via nei mesi estivi per le squadre non testa di serie mentre i nerazzurri entreranno in gioco poi in inverno.

In Coppa Italia l’Inter entrerà dal turno degli ottavi di finale e sfiderà una tra Verona, Venezia, Mantova, Avellino e Cerignola. Se i nerazzurri di Cristian Chivu riusciranno a superare i turni del torneo dovrebbero poi affrontare una tra Roma e Torino nei quarti e probabilmente una tra Napoli e Fiorentina in semifinale.