Calhanoglu non una prima scelta per Chivu: ecco chi vuole

Uno degli snodi fondamentali di questo calciomercato dell’Inter è quello legato al futuro di Hakan Calhanoglu che potrebbe lasciare i colori nerazzurri per fare ritorno in patria dove c’è il Galatasaray che lo vorrebbe mettere sotto contratto. La società milanese sta riflettendo su questa opzione ma vuole un’offerta importante dai turchi.

Intanto, anche il nuovo allenatore Cristian Chivu ragiona dal punto di vista tattico su quali possono essere le migliori scelte per la mediana della sua squadra. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, Calhanoglu non sarebbe più centrale nel progetto Inter come lo era ai tempi di Inzaghi e questo favorirebbe una sua uscita.

Il tecnico rumeno con il suo 3-4-2-1 vorrebbe una tipologia differente di giocatore in mezzo al campo e il suo profilo ideale, sempre secondo il quotidiano, sarebbe Ederson dell’Atalanta. Il club bergamasco può liberare il regista brasiliano ma solo a fronte di un’offerta alta, motivo per il quale l’Inter vuole cedere Calhanoglu in cambio di un bel tesoretto.