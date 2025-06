Player Trading e Trading Online: l’Inter come hedge fund del calcio?

Vediamo come l’Inter sta rivoluzionando il calcio, dominando le scene internazionali attraverso una strategia innovativa che consiste nel fare trading sui calciatori in modo del tutto simile al trading online sui mercati.

Una strategia che rimanda al trading online che, conoscendo le giuste tecniche, può essere profittevole per tutti gli investitori al dettaglio.

Cosa significa Player Trading

In un mondo stravolto da investimenti non più sostenibili come quello del calcio, i principali club stanno studiando tutte le tecniche possibili per garantire successi sportivi e sostenibilità finanziaria.

In questo contesto, l’Inter propone un modello alternativo e vincente: il player trading, una strategia finanziaria che consiste nell’acquistare calciatori a un certo prezzo, spesso giovani o poco conosciuti, per poi valorizzarli e rivenderli a un prezzo superiore.

L’obiettivo è generare plusvalenze, cioè guadagni dalla differenza tra prezzo di vendita e prezzo d’acquisto.

Gli esempi di quello che è riuscita a fare la squadra internazionale nerazzurra di Milano sono ormai innumerevoli. Tra le operazioni di player trading d maggior successo ricordiamo la plusvalenza incredibile che l’Inter ha realizzato con Achraf Hakimi: acquistato nel 2020 dal Real Madrid per 40 milioni, il giocatore conquista subito lo scudetto con l’Inter, per essere ceduto nell’estate del 2021 al Psg per una cifra intorno ai 68 milioni, generando un guadagno di circa 28 milioni. Ma non possiamo dimenticare casi simili, come le plusvalenze mostruose realizzate con Lukako (66 milioni) o Onana (50 milioni)

Paralleli con il Trading Online

E’ interessante osservare l’analogia tra il trading online classico e il player trading che club come l’Inter stanno eseguendo con grande successo. Se nel trading online l’obiettivo principale è quello di acquistare assets sottovalutati e rivenderli ad un prezzo superiore sfruttando i movimenti di mercato, nel player trading lo scopo è quello di acquistare giovani calciatori emergenti o non ancora completamente realizzati e rivenderli ad un prezzo superiore, sfruttando la crescita finanziaria del calciatore attraverso la sua crescita sportiva.

Ricordiamo che per iniziare a fare trading studio, formazione e training sul mercato forex oggi sono necessari per trovare la strategia adatta e più sicura possibile, proprio come nel mondo del calcio.

Anche i rischi tipici di un’operazione di player trading presentano delle analogie con il trading online: il pericolo che una giovane promessa non mantenga le aspettative di rendimento sportivo possono essere paragonate ad una start up che non restituisca nel tempo il valore che il mercato si attendeva.

Insieme ad altre strategie di contenimento dei costi, il player trading, per club come l’Inter che dimostrano di saperlo fare, rappresenta una fonte di finanziamento e di sostenibilità della società a lungo termine, a differenza di altri club che invece spendono sistematicamente milioni di euro durante le campagne acquisti per ingaggiare giocatori che spesso non rispondono alle loro aspettative, finendo per venire svalutati.

Strategia dell’Inter negli ultimi anni

Come tutti i club calcistici, anche l’Inter ha dovuto far fronte a grossi problemi finanziari, che sono stati affrontati principalmente con tre strategie:

Prestiti con diritto di riscatto

Acquisto a parametro zero

Player trading

Proprio il player trading è quello che ha portato ai risultati migliori, con la squadra di Milano che dal 2020 ad oggi ha conquistato due scudetti, due coppe Italia, 3 supercoppe italiane e 3 finali nelle massime competizioni europee, confermandosi come il principale club italiano di questi anni e uno dei fenomeni acclamati da tutto l’ambiente sportivo internazionale e citato come modello da seguire per garantire risultati sportivi e sostenibilità economica.

Il caso Marotta

Protagonista indiscusso di questi successi del club milanese è Giuseppe Marotta, prima Amministratore Delegato e oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Inter, artefice di campagne acquisti sempre all’insegna del risparmio ma in grado di mantenere la squadra a livelli competitivi massimi.

Le sue capacità di individuare sul mercato le migliori occasioni di acquisto dei giocatori sono analoghe a quelle di un value investor nei mercati finanziari, in grado di individuare sempre i titoli del momento sui quali investire.

Come si stanno fondendo sempre di più calcio moderno e finanza

Nel calcio moderno l’aspetto sportivo è sempre più correlato a quello finanziario. Solo club in grado di creare flussi finanziari sostenibili possono permettersi di rimanere su livelli sportivi competitivi.

Il player trading si inserisce perfettamente in questa logica e rappresenta uno dei punti forza della possibilità dei club di mantenere i loro livelli di competitività storici in linea con un’adeguata solidità finanziaria.

Calcio e mercati finanziari: rischio, opportunità, speculazione, tempismo

Se la gestione di un moderno club calcistico, sul modello dell’Inter, richiede una capacità di gestione finanziaria di livello elevatissimo, entrano in gioco aspetti tipici del mondo finanziario in generale e, specificatamente per il player trading, aspetti tipici del trading online.

Rischio, opportunità, speculazione e tempismo sono tutti aspetti che troviamo nel trading online: gestire in sicurezza un club calcistico presenta molte analogie con il trading online.

Conclusioni

Abbiamo visto cos’è il player trading e le sue analogie con il trading online, portando ad esempio l’Inter come club italiano in grado di rappresentare nel modo migliore il potenziale di questa tecnica finanziaria alla base dei suoi successi calcistici.

Domande frequenti

Cos’è il player trading nel calcio?

E’ una tecnica di gestione finanziaria che consiste nell’acquisto di giocatori ancora non completamente espressi, per rivenderli ad un prezzo superiori dopo averli valorizzati in un grande club come l’Inter

L’Inter utilizza il player trading come strategia finanziaria?

Sì, non solo l’Inter utilizza il player trading, ma tra i club italiani è quello che ha interpretato meglio le caratteristiche di questo modello.

Cosa c’entra il trading online con il calciomercato?

Richi, ricerca delle opportunità, rendimento e plusvalenze sono tutti aspetti che abbiamo già trovato nel trading online.

Chi gestisce il player trading all’Inter?

L’artefice dei successi dell’Inter e della sua capacità di ottimizzare il player trading è il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Marotta.

Il player trading è sostenibile nel lungo periodo?

Sì lo è. La principale difficoltà è quella di essere sempre protagonisti sul mercato e di avere una capacità costante di individuare i giocatori più promettenti.