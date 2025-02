Thuram SBOTTA: “Ci manca un rigore. Perché c’è il Var?”

Rammarico, ma anche un po’ di rabbia nelle parole di Marcus Thuram, nel post-partita del derby Milan-Inter, gara della 23a giornata di Serie A. Ai microfoni di Sky Sport e DAZN, l’attaccante nerazzurro ha commentato la gara, ma anche l’episodio del contatto con Pavlovic, non sanzionato da arbitro e VAR.

Queste le sue parole:

SKY SPORT

RISULTATO – “Non sono soddisfatto perché gioco nell’Inter e vogliamo vincere tutte le partite. Oggi visto come stava andando, con tutti questi pali, questi fuorigioco e questi episodi, è vero che prendere un punto mi rende soddisfatto”.

EPISODI – “Quali episodi? I 3 pali, i fuorigioco. Quando spingi, spingi e non entra ti dici che non è il tuo giorno. Alla fine siamo riusciti a fare gol” .

STANCHEZZA – “Sono caduto a terra dopo la partita perché ero un po’ giù più mentalmente che fisicamente. Sappiamo che c’è una partita giovedì molto importante e saremo pronti”.

REAZIONE – “Nel primo tempo non abbiamo giocato il nostro calcio e siamo tornati nel secondo con più voglia e anche gioia, perché la squadra sembrava un po’ spenta nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio”.

DAZN

RIGORE – “Partita abbastanza dura con giocatori forti, abbiamo preso tanti pali, fatto gol su fuorigioco. Poi il rigore di Pavlovic non fischiato, alla fine siamo riusciti a fare gol”.

VAR – “Manca un rigore? Sì, ci manca un rigore stasera. Può succedere, anch’io sbaglio gol, non capisco perché c’è il Var, non l’avranno visto neanche lì. Il calcio è fatto anche di errori, ci prendiamo il punto con una bella reazione, il campionato continua”.

UMORE – “Umore nello spogliatoio? Umore non so perché sono venuto qua subito. Nel primo tempo non abbiamo fatto il nostro calcio, nel secondo meglio, abbiamo spinto anche con l’aiuto di chi è entrato. Ma quando giochi all’Inter non puoi accontentarti di un pareggio. Un punto è meglio di una sconfitta, ma non siamo contenti”.

SECONDO TEMPO – “Meglio nei secondi tempi? Non sono d’accordo, contro il Monaco in 15 minuti abbiamo finito la partita, a volte dobbiamo reagire ad alcune cose che non ci aspettavamo come oggi, abbiamo reagito bene”