È in scadenza 2026: l’Inter anticipa per il nuovo Nico Paz

Da mesi la dirigenza dell’Inter ha cercato di comprendere sia lato Como che lato Real Madrid se ci fossero i margini per aprire una trattativa al fine di portare Nico Paz in nerazzurro. Alla fine però il talentuoso trequartista argentino rimarrà a giocare nella squadra di Fabregas con la possibilità di volare nella capitale spagnola tra un anno.

L’Inter dovrà quindi muoversi su altri profili se vorrà davvero trovare un nuovo trequartista da inserire nella rosa del nuovo tecnico Cristian Chivu. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, c’è un giocatore che è finito di recente nella lista obiettivi di Marotta e Ausilio e che gioca in quella zona di campo.

Si tratta di Julio Enciso, talento anche lui del 2004 come Nico Paz che viene infatti indicato come un profilo simile. Ha giocato la seconda metà di stagione con l’Ipswich in Premier League ma il suo cartellino è del Brighton, club col quale ha ancora soltanto 11 mesi di contratto: viste queste condizioni l’Inter riflette e ci prova.