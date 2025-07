BEFFA alla Juve sul mercato: obiettivo proposto all’Inter

Il mercato dell’Inter sta vivendo una fase di transizione a livello di operazioni in entrata. I nerazzurri, infatti, sono al lavoro soprattutto sulle uscite, per poi tornare successivamente alla carica con nuovi innesti. In questo momento, pertanto, la dirigenza starebbe valutando possibili occasioni da cogliere.

Il focus in questo senso è in attacco, dove l’uscita di Taremi potrebbe lasciare spazio all’arrivo di un altro giocatore. Secondo calciomercato.it, negli scorsi giorni si sarebbe aperta la possibilità di una clamorosa beffa alla Juventus. Infatti, all’Inter sarebbe stato proposto Randal Kolo Muani.

Il francese è tornato al Paris Saint-Germain dopo il prestito alla Juve, che però vorrebbe rinnovare l’accordo con i transalpini. Tuttavia, ci sarebbe distanza sull’obbligo di riscatto e questo potrebbe rendere molto più difficile il ritorno in bianconero del giocatore.

Per questo motivo, sarebbe spuntata l’opzione Inter. Tuttavia, Kolo Muani non sembra interessare al momento: la dirigenza nerazzurra starebbe cercando un profilo con caratteristiche diverse e le richieste del PSG sembrano comunque ostacolare ogni possibile accordo.