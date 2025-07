Svolta sul futuro di Taremi: l’Inter ha trovato l’accordo

Non è andata come si sperava la prima stagione all’Inter di Mehdi Taremi. Il centravanti iraniano ha trovato poco spazio e pochissimi gol, senza mai convincere davvero. Ora, il suo futuro è al centro dei pensieri di mercato nerazzurri, ma il suo destino sembra già deciso.

Taremi dovrebbe lasciare quasi sicuramente l’Inter in questa sessione di mercato, dando la possibilità ai nerazzurri di fare spazio in attacco per investire su un profilo con caratteristiche diverse. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo stesso giocatore avrebbe accettato il suo destino.

L’Inter avrebbe avuto un confronto a distanza con il giocatore, nel quale le parti avrebbero trovato un accordo: in caso di offerte valido, Taremi accetterà l’addio senza opposizioni. Le opzioni al momento sembrano essere tre: il Fulham, il Besiktas e l’ipotesi Qatar, ma il giocatore preferirebbe rimanere in Europa.