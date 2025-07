Chivu fissa l’obiettivo di mercato: colpo da 35 milioni

Appena arrivato all’Inter, Cristian Chivu ha dovuto subito fare i conti con il campo. Nonostante il poco tempo a disposizione, al Mondiale per Club il tecnico ha già mostrato la volontà di provare soluzioni inedite e di dare un volto più versatile ai nerazzurri.

Un desiderio che si riflette anche sulle strategie di mercato. Come riportato dal Corriere dello Sport, Chivu ha fatto capire di aver bisogno di un attaccante con caratteristiche precise, in grado di poter giocare sia nel 3-5-2, ma anche di offrire soluzioni diverse.

Lois Openda sembra essere il profilo adatto in questo senso. L’attaccante belga, infatti, ha le qualità sia per giocare da seconda punta, ma anche più basso sulla trequarti o partendo quasi da esterno offensivo. L’Inter starebbe studiando il colpo, sperando in una valutazione non superiore ai 30-35 milioni di euro. Da capire se il Lipsia aprirà al trasferimento a queste cifre.